Ukraine meldet Erfolge im Süden

Die ukrainische Armee verzeichnet weitere Geländegewinne im Süden der Frontlinie. Inzwischen sind Aufnahmen von Soldaten geolokalisiert und bestätigt worden, so dass klar ist, dass sie auch das Dorf Storoschewe südlich von Welyka Nowosilka eingenommen haben. In diesem posieren Angehörige einer Marineinfanterie-Brigade mit einer ukrainischen Flagge.

Storoschewe liegt an der Grenze zwischen den Regionen Donezk und Saporischschja in der Gegend, wo ukrainische Truppen auch am Vortag schon die Einnahme mehrerer Siedlungen verkündet haben. Die ukrainische Führung hat den Beginn der lange angekündigten Grossoffensive zur Befreiung der von Russland besetzten Gebiete nicht eindeutig bestätigt. Nach Einschätzung von Militärexperten läuft diese aber bereits – die Geländegewinne unterstreichen dies.

In diesem Gebiet südwestlich von Donezk verschiebt sich die Frontlinie derzeit am deutlichsten. Am Sonntagabend sprach die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar davon, dass man dort 300 bis 1500 Meter vorgerückt sei. Südlich von Welyka Nowosilka wurden laut verschiedenen Quellen auch die Siedlungen Makariwka, Neskuchne, Blahodatne und Nowodariwka befreit.

Unklar ist, wie umkämpft diese Siedlungen zuletzt waren. Die Analysten des US-amerikanischen Institute for the Study of War (ISW) schreiben, dass russische Quellen die ukrainischen Erfolge zwar bestätigten, aber versuchten diese herunterzuspielen. Kämpfe fänden demnach allenfalls in einer «Grauzone» der Front statt, die ukrainischen Streitkräfte operierten in Gebieten, die Russland zuvor nicht vollständig besetzt gehabt habe. Sprich: So glorreich seien die ukrainischen Erfolge gar nicht. Auch das ISW kommt zu der Schlussfolgerung, es sei zu früh, von einem "Durchbruch" der Ukraine zu sprechen.

Zugleich berichtet die Ukraine von schweren Kämpfen an anderen Stellen der Front. In der Nacht habe es etwa 25 Gefechte mit russischen Truppen in der Nähe von Bachmut im Osten gegeben, teilt der ukrainische Generalstab mit. Auch weiter südlich in der Nähe von Awdijiwka und Marjinka sei es zu Kämpfen gekommen, genauso wie bei Bilohoriwka in der Oblast Luhansk. Unabhängig bestätigt sind diese Meldungen bisher nicht. (sda/sz.de)

