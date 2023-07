Russlands Verteidigungs­minister in Nordkorea eingetroffen

Neben einer hochrangigen chinesischen Delegation nimmt auch Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu an den grossen Feierlichkeiten in Nordkorea anlässlich des Jahrestages des Endes des Koreakriegs teil. Eine russische Militärdelegation unter der Leitung Schoigus traf am Dienstag in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang ein, wie das Verteidigungsministerium in Moskau am Abend mitteilte.

Russland ist eines der wenigen Länder, das freundschaftliche Beziehungen zu Pjöngjang hat. Vor Schoigus Eintreffen hatte die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA seinen «Gratulationsbesuch» angekündigt. Der Besuch werde «zur Stärkung der militärischen Beziehungen zwischen Russland und Nordkorea beitragen und ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern sein», erklärte seinerseits das russische Verteidigungsministerium.

Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu (v.) nimmt an den Feierlichkeiten in Nordkorea teil. Foto: Igor Alejew (AFP/21. Juni 2023)

Erst am Montag hatte Nordkorea erklärt, dass auch eine chinesische Delegation unter der Leitung des Politbüro-Mitglieds Li Hongzhong an der Veranstaltung am Donnerstag teilnehmen werde. Peking, Pjöngjangs wichtigster Verbündeter, bestätigte dies. Der Schritt ist ein Zeichen dafür, dass Nordkorea seine Grenzen nach einer langen Schliessung wegen der Corona-Pandemie seit dem Jahr 2020 wieder für hochrangige ausländische Besucher öffnen könnte. (AFP)