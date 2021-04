Temperatursturz – Tief Ulli bringt den Winter zurück Der Winter schlägt zurück: Es ist in den nächsten Tagen nicht nur mit tiefen Temperaturen zu rechnen, sondern auch mit Schnee bis ins Flachland.

Tief Ulli zeigt dem Frühling den Meister: Meggen LU. (6. April 2021) 20min/News-Scout

Eine Kaltfront mit dem Namen Ulli hat in der Nacht auf Dienstag die Schweiz überquert und die Temperaturen kräftig sinken lassen. Wie SRF Meteo mitteilte, fällt stellenweise Schnee bis in tiefe Lagen.

Lokal könne der Schnee auf den Strassen auch liegen bleiben und so zu Schneeglätte führen. Auch mit gefrierender Nässe sei zu rechnen. Im Norden der Schweiz dürften die Temperaturen am Dienstag in der Früh im Westen auf -2 Grad sinken, in der Ostschweiz bis auf -4 Grad.

In den kommenden Tagen wird es jeweils in der Nacht bitterkalt. Die Tiefstwerte dürften je nach Lage zwischen -2 und -8 Grad liegen. Am kältesten wird es dabei jeweils in Muldenlagen, teilweise auch an Hanglagen, wie SRF Meteo auf seinem Internetportal weiter schreibt.

Frost kann zu Schäden an Obstblüten führen

Es ist mit strengem Frost zu rechnen, was zu Schäden an Obstblüten führen kann. Weinreben sind in der Entwicklung noch nicht so weit, dass sie Schaden nehmen könnten. Tagsüber liegen die Höchsttemperaturen nur noch zwischen 3 und 6 Grad.

Wintereinbrüche im April kommen immer wieder mal vor. Erst vor zwei Jahren brachte eine ähnliche Wetterlage verbreitet Schnee bis ins Flachland. Um den 20. April 2017 wurde es ebenfalls sehr kalt und es gab an den Kulturen teils grosse Schäden.

SDA/chk

