Covid nach den Herbstferien – Tiefe Fallzahlen an Schulen – aber noch ist es zu früh, um sich zu freuen Die Zahl der Corona-Fälle in der Volksschule stagniert, auch in der ersten Woche nach den Herbstferien. Doch ändert sich das bald? Daniel Schneebeli

Ins Röhrchen spucken für das Pooltesting im Schulhaus Milchbuck in Zürich. Foto: Anna-Tia Buss (Tamedia)

In den letzten Tagen sind die Infektionszahlen in der Zürcher Bevölkerung deutlich gestiegen. Am Dienstag meldete die Gesundheitsdirektion 418 Neuinfektionen, so viele wie seit dem 16. September nicht mehr.

In der Altersgruppe der Schulkinder ist eine Explosion der Zahlen, wie nach den Sommerferien, bisher noch ausgeblieben. Damals war die Lage in den Schulen beinahe ausser Kontrolle geraten. Sehr viele Kinder hatten das Coronavirus aus den Ferien mitgebracht, massenhaft mussten Klassen in Quarantäne, vereinzelt sogar ganze Schulen.

Seit dem Schulbeginn nach den Herbstferien sind die Zahlen nach einem vorübergehenden Einbruch wieder fast auf gleicher Höhe wie vor den Ferien. Das Volksschulamt (VSA) meldet für die erste Schulwoche kantonsweit 373 positive Corona-Fälle in den Schulen. Das sind 60 Fälle weniger als in der letzten Woche vor den Ferien.