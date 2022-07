Zeitreise – Tiere schleppten vor 55 Jahren eine Seuche ins Unterland Die Tollwut, heute hierzulande eine fast vergessene Krankheit, war 1967 eine der am meisten gefürchteten Plagen. Auch das Unterland war betroffen. Daniela Schenker

Schilder an der schweizerisch-deutschen Grenze bei Rafz warnten vor der Tollwut. Foto: Archiv Keystone

Im Frühling 1967 erfasste die Fuchstollwut die Schweiz. Warnschilder – wie auf diesem Bild in Rafz, an der Grenze zu Deutschland – machten auf die auch für Menschen gefährliche Seuche aufmerksam. Die von Füchsen eingeschleppte Tollwut breitete sich in der Folge hierzulande während zehn Jahren stark aus und führte zu drei Todesfällen von Menschen.