Skurriles aus der Tierwelt – Tierisch komisch Die Finalisten des Wettbewerbs «Comedy Wildlife Photography Awards» belegen, wer die besten Komiker sind. Christian Weber , Carina Seeburg

Waschbär in Notlage. Foto: Charlie Davidson / Comedy Wildlife Photography Awards 2020 Zu kalt? Zu heiss? Oder einfach unglücklich, weil das Essen ins Wasser gefallen ist? Der Gesichtsausdruck des Japanmakaks, der auch als Rotgesichtsmakake bekannt ist, wirkt fast menschlich. Foto: Wei Ping Peng Diesen Trick haben auch schon viele Menschenkinder ausprobiert und dabei festgestellt: Verstecken funktioniert so leider nicht. Womit es auch der Braunbär, der Esa Ringbom nahe dem finnischen Städtchen Kuhmo vor die Linse gekommen ist, unter die Finalisten der komischsten Tierfotos des Jahres 2020 geschafft hat. Foto: Esa Ringbom / Comedy Wildlife Photography Awards 2020 1 / 10

Schon klar, eigentlich sollte man sich über Waschbären in Not nicht lustig machen, sondern ihnen schnellstmöglich zu Hilfe eilen, zumal die Tiere in lockeren Kleingruppen oder sogar als Einzelgänger leben: Wer weiss, ob Artgenossen in der Nähe sind? Aber, na ja, ein paar Sekunden Schadenfreude dürfen schon sein. Und nachdenken kann man, wie der Kleinbär in seine missliche Lage geraten ist. Ob er lautere Absichten hatte? Wollte er womöglich das Nest eines Waldkauzes oder einer Schellente ausrauben, die manchmal in Baumhöhlen brüten, und ist dabei stecken geblieben? Oder wollte er in angetrunkenem Zustand seinen legitimen Schlafplatz aufsuchen und geriet dabei auf bizarre Weise in Rückenlage? Warum sucht er sich nicht ein ordentliches Kellerloch in einem menschengemachten Gebäude? In der deutschen Waschbärmetropole Kassel übernachten angeblich bereits 43 Prozent dieser Tiere in Häusern.

Der Waschbär würde solches Räsonieren vermutlich gar nicht komisch finden. Und er wäre entsetzt, wenn er wüsste, dass das Bild in den nächsten Tagen wohl via Twitter und Facebook rund um die Welt gehen wird. Denn dieses Foto gehört zu den 44 Finalisten der Comedy Wildlife Photography Awards 2020. Eine hochkarätige Jury und ein Publikumsvotum werden bis zum 22. Oktober entscheiden, was die lustigste Szene des vergangenen Jahres im fotografierten Tierreich war.

Nichts für humorlose Zoologen

Die jetzt vorgestellten Bilder sind eine fröhliche Feier des Anthropomorphismus; ihre Komik liegt darin, dass sich Tiere wie Menschen verhalten (siehe Bildstrecke oben): Der Eisvogel weiss nicht, dass er sich mit seinem Fang auf dem Schild «No Fishing» niedergelassen hat. Die Meeresschildkröte will womöglich nicht den fotografierenden Taucher beleidigen, dem sie die Stinkeflosse – zeigt. Die Maus gegenüber dem Fuchs ist vermutlich nicht in Verhandlungen, sondern überlegt, wie sie mit dem Leben davonkommt.

Humorlose Zoologen mögen entsetzt sein. Doch der Zweck heilige die Mittel, rechtfertigen die Gründer des Awards ihren Wettbewerb. Er mache einfach auf unbeschwerte Weise auf die Existenz der Wildtiere aufmerksam, um deren Schutz gehe es. Wobei man sich dann schon fragen kann, ob die Waschbären in diese Galerie gehören: Die nur auf den ersten Blick putzigen Tiere wurden 2016 in die «Liste der unerwünschten Spezies» für die Europäische Union aufgenommen.