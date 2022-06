Die Wasserbüffel sind zurück – Tierischer Badespass im Schutzgebiet Seeb Am Freitagmorgen sind drei Wasserbüffel im Schutzgebiet in Winkel eingetroffen. Die jungen Weibchen werden beim Seebner See übersommern. Martina Macias

Das erste Bad der Wasserbüffel im Seebner See. Foto: Leo Wyden

Ein nicht alltägliches Bild zeigte sich am Freitagvormittag im Schutzgebiet in Winkel. Drei jeweils rund 250 Kilo schwere Wasserbüffel-Damen wurden nach kurzer Anreise aus ihrem Anhänger geführt und bezogen ihr neues Domizil im Seebner See. Nach kurzer Irritation über die vielen Schaulustigen, welche die Ankunft der Tiere miterleben wollten, dauerte es dann aber nicht lange, bevor Valvince, Ladyblack und Granita ihr erstes ausgiebiges Bad genossen.

Im Dienste der Biodiversität