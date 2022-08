Wiederkäuer in Mensa – Tierischer Einsatz für Stadtpolizei Uster Ihr Freund und Helfer jagt nicht nur Verbrecher und Verkehrssünder, sondern auch ausgebüxte Kühe – und zwar erfolgreich.

Die Stadtpolizei Uster veröffentlichte auf Twitter ein Beweisfoto für ihren tierischen Einsatz. Foto: Stadtpolizei Uster

Der tierische Einsatz fand in einer Nachbargemeinde statt, wie die Stadtpolizei am Dienstag auf Twitter mitteilte. Es sei gelungen, die vier Ausreisser zurückzuführen. Eine Kuh habe es sogar in eine Mensa geschafft, wo die Flucht aber ein jähes Ende genommen habe. Mit dem Bauern zusammen sei es dann wieder ab auf die Weide gegangen.

SDA/mcp

