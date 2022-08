Nach drei Jahren Pause – Tierwaisenhaus in Oberglatt lädt zum Tag der offenen Tür Hinter dem Tierwaisenhaus liegen harte Corona-Jahre. Nun freut sich der Verein, nach langer Pause wieder Gäste am Tag der offenen Tür begrüssen zu können. Manuel Navarro

Vereinspräsidentin Monica Locher lädt am kommenden Wochenende zum Tag der offenen Tür. Auch die Wallabys sind mit dabei. Foto: Sibylle Meier

Monica Locher hatte als Vereinspräsidentin der Tierambulanz in Oberglatt in den vergangenen drei Jahren viele Widrigkeiten zu meistern. Die Corona-Pandemie hat insbesondere auch den Finanzen der Organisation stark zugesetzt. «Wir durften keine Gäste empfangen, Tiere vermitteln war also schwierig», erzählt Locher. Gleichzeitig sind die Ausgaben aber genau gleich hoch geblieben wie vor der Pandemie. «Anders als etwa in einem Restaurant konnten wir auf unser Personal nicht verzichten. Die Tiere bei uns waren ja trotzdem auf uns angewiesen», so Locher. Auch von staatlicher Unterstützung habe der Verein nicht profitieren können. Immerhin: Dass wegen der Corona-Zeit mehr Haustiere im Tierwaisenhaus abgegeben wurden, diesen Trend konnte der Verein nicht beobachten.