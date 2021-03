Florida – Tiger Woods nach Autounfall wieder zu Hause Der Golf-Superstar hat das Spital verlassen und wird sich laut eigenen Worten nun zu Hause erholen. Tiger Woods bedankt sich beim medizinischen Personal und seinen Fans.

«Ich arbeite daran, jeden Tag stärker zu werden»: Tiger Woods. (Archivbild) AFP/Eric Feferberg Am 23. Februar 2021 verunfallte der Golf-Superstar bei Los Angeles schwer. AFP/Frederic J. Brown Woods erlitt mehrere Knochenbrüche am rechten Bein. Getty Images via AFP/Mike Ehrmann 1 / 3

Golf-Superstar Tiger Woods hat das Spital nach seinem schweren Autounfall verlassen und ist wieder zu Hause in Florida. Das gab der 45-Jährige am Dienstag in einer Mitteilung auf seinem Twitter-Kanal bekannt. «Ich werde mich zu Hause erholen und daran arbeiten, jeden Tag stärker zu werden», schrieb Woods. Er bedankte sich zudem für die vielen guten Wünsche und Nachrichten sowie die Betreuung durch das medizinische Personal.

Woods hatte sich bei dem Unfall im Februar schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und musste operiert werden. Er hatte in einem Vorort von Los Angeles die Kontrolle über sein Auto verloren und sich mehrfach überschlagen. Sein Management berichtete danach von mehreren Knochenbrüchen im rechten Bein. Ob und wann der 15-malige Major-Sieger ein Comeback auf dem Golfplatz gibt, ist offen.

