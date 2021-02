Rad: Die Topcracks des VC Steinmaur – Timon Rüegg beendet Krawaten-Cross als schnellster Schweizer Während der Radquer-Crack aus Oberweningen in Belgien die letzten Querfeldein-Rennen des Winters bestreitet, lanciert Fabian Lienhard (Steinmaur) in Südfrankreich in die neue Strassensaison. August Widmer

Timon Rüegg während der Radquer-Schweizermeisterschaft Anfang Januar am Schlosshügel in Hittnau. Am Krawaten-Cross im belgischen Lille fand der Oberweninger ein ähnlich schneebedecktes Terrain vor. Foto: Christian Merz (Keystone)

Timon Rüegg nahm am ersten Februar-Wochenende gleich an zwei renommierten, internationalen Rennen teil. Zuerst ging in Middelkerke, wo Johan Jacobs, der nach Belgien gezogene Profi und Clubkollege vom VC Steinmaur nun wohnt, das letzte Rennen der Superprestige-Serie über das anspruchsvolle Terrain. Als zweitbester von drei Schweizern fuhr Rüegg hier zum 15. Rang.

Am Sonntag ging es in Lille in Flandern, das nicht zu verwechseln ist mit der gleichnamigen Grossstadt im Norden Frankreichs, mit dem Krawaten-Cross weiter. Wie am Vortag hiess auch hier der Sieger Laurens Sweeck. Rüegg war diesmal der beste Schweizer und kam auf den 19. Rang. Auf dem schneebedeckten Terrain hielt sich der Wehntaler gut und verlor auf die Besten nur zweieinhalb Minuten.