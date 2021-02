Radquer: Internationale Erfolge – Timon Rüegg fährt in Belgien in die Top 10 Der Querfeldein-Crack aus Oberweningen kommt an den letzten Rennen der Radquer-Saison in Belgien immer besser in Fahrt. August Widmer

Timon Rüegg (hier an der WM 2020 in Dübendorf) zeigt in Belgien derzeit eine aufsteigende Formkurve. Archivfoto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Zum Auftakt des Wochenendes fuhr Timon Rüegg am Cross von Eeklo, dem Geburtsort der ehemaligen belgischen Stars Eric und Roger de Vlaeminck, als bester Schweizer zum 10. Rang. Tags darauf kam der Oberweninger in Brüssel als Dreizehnter ins Ziel. Er wurde damit zweitbester Schweizer. Im Rennen in der belgischen Hauptstadt musste Rüegg Landesmeister Kevin Kuhn, dem als Achtplatzierter ein Top-Ergebnis mitten unter den Spezialisten aus Belgien und Holland gelang, den Vortritt lassen.

Während Rüeggs Querfeldein-Saison sich in Belgien allmählich dem Ende zuneigt, starteten die beiden Steinmaurer Veloclub-Kollegen und Strassenprofis Mauro Schmid und Johan Jacobs in Frankreich und Spanien ins Wettkampf-Jahr. Schmid kam im Viertages-Rennen «Tour de la Provence» unter 133 klassierten Fahrern auf den 58. Schlussrang. Eine starke Leistung zeigte der Neo-Profi am Samstag auf der Königsetappe mit Ankunft auf dem Mont Ventoux ab. Er beendete das Teilstück im 45. Rang und machte damit im Gesamtklassement 43 Positionen gut.