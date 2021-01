Radquer: Erfolg in Hittnau – Timon Rüegg gelingt die Generalprobe Mit einer starken Leistung hat sich Timon Rüegg aus Oberweningen am Radquer-Rennen von Hittnau sowohl in der Tageswertung als auch im Gesamtklassement der EKZ-Crosstour den 2. Rang gesichert. August Widmer

Timon Rüegg hält Lars Forster, der im roten Leibchen des amtierenden Schweizermeisters knapp hinter dem Oberweninger fährt, auch an diesem Aufstieg im verschneiten Zürcher Oberland in Schach. Foto: August Widmer

Timon Rüegg gehörte im internationalen Radquer-Rennen in Hittnau, zu dem am Berchtoldstag die besten Schweizer und einige starke Ausländer angetreten waren, von Anfang an zu den dominierenden Fahrern. «Obwohl ich zu Beginn kein gutes Gefühl hatte, ist es mir recht gut gelaufen», kommentierte der Oberweninger erfreut. «Ich war immer vorne dabei und konnte in den technischen Streckenteilen die Gegner in Schach halten.» Dass der 24-Jährige zu Rennbeginn Bedenken hegte, lag vor allem daran, dass er zuvor ausgiebig trainiert hatte: «Nach einer intensiven Trainingsphase tut man sich im ersten Rennen immer schwer. Diesmal habe ich aber rasch gemerkt, dass ich in den nicht gerade einfachen Abfahrten gegenüber meinen Gegnern Reserven hatte und mich nicht verstecken musste.»