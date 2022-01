Radquer: Klarer Sieg in Meilen – Timon Rüegg gelingt eine makellose Generalprobe An der Neuauflage des internationalen Rad-Querfeldeinrennens von Meilen hat Timon Rüegg aus Oberweningen seine Stärke demonstriert. Der Fahrer des VC Steinmaur gewann souverän. August Widmer

Der strahlende und souveräne Sieger: Timon Rüegg triumphiert am Zürichsee. Foto: André Springer

Timon Rüegg, der als Profi für das französische Quer-Team «Legendre» fährt, übernahm in Meilen in der zweiten von neun Runden die Führung. Zeitweise lag er mit einer Minute voraus. Am Schluss des über eine Stunde führenden Rennens schwang Rüegg mit 54 Sekunden Vorsprung auf Ex-Schweizermeister Lars Forster aus Neuhaus und Lokalmatador Andri Frischknecht aus dem nahen Feldbach obenaus. Auch ein Sturz in der Anfangsphase konnte Rüegg am zweiten Tag des neuen Jahres in Meilen nicht stoppen. Und das, obwohl beim Sturz auch ein Rennschuh kaputtging.

Aber auch dieses Missgeschick konnte den 25-jährigen Oberweninger nicht stoppen. «Der Wechsel in den neuen Schuh und gleichzeitig auf ein sauberes Velo kostete mich nur wenige Sekunden. Heute ist es mir ganz einfach super gelaufen.» Er habe bewusst nicht alle Weltcup-Rennen bestritten, sondern stärker auf das Training gesetzt, verriet er. «Das hat sich nun ausbezahlt.» In Meilen kam Rüegg auch die Strecke entgegen: «Es ist ein Kurs, auf dem man mit Kraft fahren muss. Mir liegt das. Ich habe mich gut zurechtgefunden.» Tatsächlich vermochten ihm seine Gegner weder im steilen Aufstieg noch auf der kniffligen Abfahrt zu folgen.