Radquer: Schweizermeisterschaft – Timon Rüegg macht seinen Medaillensatz komplett Auf Timon Rüegg aus Oberweningen ist Verlass. Mit Bronze im Elite-Rennen gewinnt der Fahrer des VC Steinmaur in Hittnau bereits sein neuntes Edelmetall an einer Radquer-Schweizermeisterschaft. August Widmer

Timon Rüegg bleibt nicht nur an dieser Steigung, sondern am Ende auch im Ziel von Hittnau hinter Lars Forster und muss sich mit der Bronzemedaille begnügen. Foto: Christian Merz (Keystone)

Auf der Strecke im verschneiten Zürcher Oberland musste Rüegg dem neuen Landesmeister Kevin Kuhn und dem Titelverteidiger Lars Forster den Vortritt lassen. Der 24-Jährige zeigte sich als fairer Verlierer. «Kuhn und Forster waren einfach stärker als ich», befand er, «mit der Bronzemedaille bin ich zufrieden.» Dabei hatte der Oberweninger acht Tage zuvor, am Berchtoldstag, auf dem gleichen Rundkurs in Hittnau Forster noch in Schach gehalten und das Schlussrennen der EKZ-Crosstour hinter Kuhn im 2. Rang beendet. Auch sein Rückstand auf Kuhn fiel diesmal markant grösser aus: Kam Rüegg am 2. Januar lediglich zehn Sekunden hinter ihm ins Ziel, verlor er diesmal eine Minute auf den neuen Schweizermeister. Zwei Wochen vor seinem 25. Geburtstag vermochte ihn das nicht allzu traurig zu stimmen. «Die etwas morastige Strecke vom 2. Januar ist mir besser gelegen als der gefrorene Meisterschafts-Parcours von heute», kommentierte Rüegg.