Radquer-SM in Steinmaur – Timon Rüegg muss sich mit Bronze begnügen Die Schweizer Meisterschaft in Steinmaur ist nach dem Gusto des Titelverteidigers Kevin Kuhn verlaufen. Lokalmatador Timon Rüegg hatte im Elite-Rennen mehr als den 3. Platz angepeilt. August Widmer

Hat mit garstigem Wetter und starker Konkurrenz zu kämpfen: Der Oberweninger Timon Rüegg an der Schweizer Meisterschaft, die sein Verein, der VC Steinmaur, bereits zum sechsten Mal auf der Egg organisierte. Foto: Leo Wyden

«Wegen Bronze bin ich nicht auf die Egg zu meinem Heimrennen gekommen», sagte Timon Rüegg nach der Zieleinfahrt. Im ersten Moment zeigte sich der Fahrer des Gastgeber-Clubs VC Steinmaur mit der Bronzemedaille nicht zufrieden. Dies, obwohl es die bereits der zehnte Podestplatz an einer Landesmeisterschaft war für den Oberweninger, der am 24. Januar seinen 26. Geburtstag feiert. Den ersten Medaillen-Gewinn hatte er 2013, ebenfalls in Steinmaur, im Rennen der U19-Junioren eingefahren. Neun Jahre später zählte er zu den grossen Favoriten im Hauptrennen der Elite und hatte sich im Vorfeld auch selbst in dieser Rolle gesehen. Doch die Gegner gewährten Rüegg keinen Heimbonus.