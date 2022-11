Radquer: Platz 10 an der EM – Timon Rüegg nähert sich der Weltspitze an An den Europameisterschaften im Rad-Querfeldein hat der Profi aus Oberweningen den 10. Platz erreicht. Im belgischen Namur fuhr er nicht zum ersten Mal in diesem Herbst mit den Weltbesten mit. August Widmer

Schlamm und Morast – gewohntes Terrain im Rad-Querfeldeinsport. Timon Rüegg bewältigt es im belgischen Namur so gut, dass es ihm zum 10. Platz reicht, seinem besten EM-Ergebnis der Karriere. Foto: Elisa Haumesser (Swiss Cycling)

Im EM-Rennen der Elite wäre gar noch mehr möglich gewesen als der 10. Platz für Timon Rüegg. Nach einem verhaltenen Start lag der Wehntaler bei Rennhälfte vor dem Schweizermeister Kevin Kuhn. Der Zürcher Oberländer beendete das Rennen als bester Schweizer auf dem durch den Regen total aufgeweichten und in den Abfahrten schwer zu fahrenden Parcours auf dem 5. Platz. «Mir ist egal, ob ein Quer-Rundkurs schnell oder wie in Namur morastig ist», sagte Rüegg über die Verhältnisse vor Ort. «Wenn ich in Form bin, finde ich mich auf jedem Terrain zurecht.» Auf einem glitschigen Parcours, wie er an der Europameisterschaft anzutreffen war, spielen Zufälle allerdings eine grösserer Rolle als auf einem trockenen Rundkurs.