Radquer: Meisterschaft in Steinmaur – Timon Rüegg will dank Heimvorteil und Topform triumphieren Das 60. Rad-Querfeldeinrennen von Steinmaur zählt bereits zum sechsten Mal als Schweizer Meisterschaft. Der Oberweninger tritt als Favorit an, sein Clubkollege Fabian Lienhard als Aussenseiter. August Widmer

Auch auf tiefem Terrain hat Timon Rüegg in Meilen alles im Griff. Mit seinem dortigen Sieg am Berchtoldstag demonstriert der Oberweninger seine starke Form. Foto: André Springer

Gab es 1971, als Steinmaur erstmals Schauplatz von Querfeldein-Landesmeisterschaften war, lediglich einen Schweizer Meistertitel zu holen, so sind heuer gleich sieben Meistertrikots, die am kommenden Sonntag ab 9 Uhr morgens auf der traditionellen Rennstrecke auf der Egg zu holen sind. Die Einheimischen schauen in erster Linie auf das Hauptrennen der Elite-Fahrer, das um 15.15 Uhr das reich befrachtete Programm des ältesten, Jahr für Jahr ausgetragenen Radquer-Rennens der Schweiz abschliesst. Hier gehört Lokalmatador Timon Rüegg zum engsten Favoriten-Kreis. Der Oberweninger, der 2019 den Schweizer Meistertitel der Elite gewann, nachdem er sich 2016 und 2018 das Meistertrikot der Kategorie U-23 gesichert hatte, freut sich auf das Rennen vor dem heimischen Publikum. «Das Rennen von Steinmaur behagt mir aus mehreren Gründen», sagt Rüegg. «Von Oberweningen zur Rennstrecke habe ich nur einen kurzen Anfahrtsweg. Ausserdem werden viele Leute am Streckenrand stehen, die mich kennen und anfeuern.»