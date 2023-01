Sieg an der Quer-SM – Timon Rüegg wird für seine Schlammfahrt mit Gold belohnt Der Oberweninger lässt in Mettmenstetten Lars Forster und Titelverteidiger Kevin Kuhn hinter sich und gewinnt zum zweiten Mal in seiner Karriere den Schweizer Meistertitel. August Widmer

«No mud, no glory» – ohne Dreck, kein Ruhm: Timon Rüegg bleibt diesem Quer-Motto an der SM in Mettmenstetten treu. Foto: Neli Widmer

Der bald 27-jährige Timon Rüegg vom VC Steinmaur ist ganz offensichtlich ein Mann für Schweizer Meisterschaften. Seit 2013 – damals wurde Junior Rüegg an einer Quer-Meisterschaft erstmals Dritter – holte er an jeder nationalen Ausmarchung eine Medaille. 2016 und 2018 reichte es ihm in der U23-Kategorie sogar zum Meistertitel, 2019 triumphierte Rüegg dann in Sion bei misslichen Verhältnissen erstmals in der Elite-Kategorie. Und jetzt siegt er wieder – in Mettmenstetten, bei ähnlich schlechtem Wetter wie vor drei Jahren im Wallis.