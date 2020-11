Radquer EM in s’Hertogenbosch – Timon Rüeggs Form stimmt vor EM Der Unterländer überzeugte vor zwei Wochen in Schneisingen. August Widmer

Timon Rüegg reiste zuversichtlich an die Radquer-EM in s’Hertogenbosch. Foto: August Widmer

Der Oberweninger ist der einzige Unterländer, der am Wochenende an den Europameisterschaften der Querfahrer in s’Hertogenbosch in Holland teilnimmt. Rüegg wird das am Sonntag stattfindende Elite-Rennen bestreiten.

Der 24-Jährige geht zuversichtlich an die Titelkämpfe: «Meine Formkurve zeigt nach oben. Ich habe in den letzten Wochen den Fokus ganz klar auf die Querfeldein-Rennen gelegt. So bestritt ich die Strassen-Schweizermeisterschaft in Märwil am letzten Samstag nur trainingshalber und hörte nach zweieinhalb Stunden Renneinsatz auf,» berichtet er.