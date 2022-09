Online-Dating ist zur zentralen Form des Kennenlernens geworden. Es gibt Studien, die zeigen, dass in den USA 40 Prozent der heterosexuellen Beziehungen auf Dating-Plattformen ihren Anfang nehmen. An dieser Entwicklung hat Tinder einen grossen Anteil.

Thorsten Peetz vertritt die Professur für Soziologie, insbesondere Soziologische Theorie, an der Universität Bamberg und ist Privatdozent für Soziologie an der Universität Bremen. Einer seiner Arbeitsschwerpunkte ist die Soziologie der Bewertung, dazu forscht und veröffentlicht er zum Thema Dating-Plattformen. (MMA)

Nennen Sie ein Beispiel.

Untersuchungen aus den USA zeigen etwa, dass beim Online-Dating die Kategorie Ethnie durchlässiger wird, also beispielsweise People of Color mit Weissen sich eher austauschen als in der analogen Welt. Natürlich verschwinden nicht alle sozialen Barrieren. Aber man weiss auch, dass in den USA seit rund zehn Jahren der Anteil von Heiraten über ethnische Grenzen hinweg steigt – auch wenn nicht ein Kausalzusammenhang nachgewiesen ist, kann man annehmen, dass Dating-Apps diese Entwicklung unterstützen.