Leben auf engem Raum – Tipp 1 gegen Lagerkoller: freundlich bleiben Isolationsforscher Jack Stuster kennt sich mit dem Zusammenleben von Menschen auf engstem Raum aus. Seine wichtigsten Erkenntnisse für Familien. Nina Himmer

Wenn eine Familie eng aufeinanderhockt, kann es schon mal knallen. Muss es aber nicht - mit Struktur und einem positiven Mindset. Getty Images/iStockphoto

Jack Stuster hat ein Stück Freiheit verloren, nicht aber seinen Humor: «Immer noch komfortabler als auf der ISS», sagt er und schwenkt die Kamera seines Laptops einmal durch sein sonnendurchflutetes Wohnzimmer. Seine Frau und er leben gerade in freiwilliger Quarantäne in ihrem Haus in Santa Barbara, Kalifornien. So will er der Ausbreitung des Coronavirus entgegenwirken und sich schützen. Mit seinen 72 Jahren gehört der Wissenschaftler zur Risikogruppe. Damit kommt er seinem Fachgebiet in diesen Tagen notgedrungen sehr nahe: Jack Stuster ist Isolationsforscher.