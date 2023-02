Kapo-Info in Kloten – Tipps gegen Betrügereien sind heiss begehrt Senioren sind ein begehrtes Ziel von Betrugsversuchen, die oft mit einem Telefonanruf beginnen. In Kloten warnte ein echter Polizist vor den neusten Maschen.

Fast täglich werden bei der Kantonspolizei Zürich immer neue Betrugsversuche gemeldet. Opfer sind oft ältere Menschen, so auch im Unterland. Das bestätigt die Kapo-Medienstelle auf Anfrage. Zur Gefährdung in einzelnen Bezirken und wie viele Fälle wo genau auftraten in letzter Zeit, sagt die Kapo allerdings nichts. Weil Telefonbetrug gerade bei Senioren schon länger ein grosses Thema ist, hat die Polizei einen eigenen Präventionsbeauftragten in ihren Reihen.

Kürzlich trat der Kapo-Spezialist Marcel Graf vor vollem Haus in Kloten auf. Im Rahmen der dortigen Veranstaltungsreihe «Bildung im Alter» hatte die Organisation Freiwillig@Kloten im reformierten Kirchgemeindehaus einen Infonachmittag organisiert. «Das Thema ist enorm aktuell», bestätigt Ralph Baumann von der Geschäftsstelle des Vereins und nennt die Zahl von über 100 Personen, die den Anlass unter dem Motto «Schutz vor Betrug» besucht haben.

Sich nicht täuschen lassen

Aus erster Hand gabs wertvolle Informationen, wie man sich besser vor Telefonbetrug und anderen Gefahren schützen kann. Marcel Graf, Referent der Kapo-Präventionsabteilung, versicherte den Anwesenden gleich zu Beginn, dass es jede und jeden treffen könne. Es sei ein Trugschluss, zu glauben: «Mir kann so etwas nicht passieren.» Schwindler und Betrügerinnen würden immer dreister, berichtete er, insgesamt nähmen Betrugsversuche per Telefon stark zu.

Zuletzt sind gemäss Kommunikationsstelle der Kapo vor allem Schockanrufe gemeldet worden, bei denen Kriminelle ihre Opfer gern mit grässlichen Unfallmeldungen konfrontieren und in diesem Zusammenhang versuchen, Geld von ihnen zu bekommen. Oder es seien auch öfters falsche Polizeibeamte aufgetreten, die Seniorinnen und Senioren täuschen wollten. Der echte Kantonspolizist im Klotener Kirchgemeindesaal gab an jenem Nachmittag viele nützliche Tipps ab, wie man sich besser vor diesen Betrugsversuchen schützen kann.

Telefongespräch sofort abbrechen

So solle man schon bei ersten Zweifeln sofort das Telefongespräch unterbrechen. Denn je tiefer man ins Gespräch verwickelt werde, desto schwieriger sei es, da wieder rauszukommen. Darum wird generell dazu geraten: «Das Telefon auflegen, durchschnaufen und dann eigenständig die Polizei anrufen.» Ein einfacher, aber hilfreicher Punkt, um verdächtige Situationen zu erkennen, sei folgender Fakt: Die richtige Polizei verlangt nie Geld am Telefon.

Zudem riet der Präventionsbeamte, man solle sich von einer Polizistin oder einem Polizisten an der Haustür immer den Ausweis zeigen lassen. Und sowieso sei es erwünscht, dass jedes verdächtige Ereignis ebenfalls sofort dem Notruf 117 oder der nächsten Polizeidienststelle gemeldet werde.

cwü

