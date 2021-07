Elternfrage: Stress in der Schule – Tipps gegen Prüfungsangst Prüfungen können Kindern ganz schön zu schaffen machen. Daniela Melone sagt, wie Eltern dem entgegenwirken. Daniela Melone

Und plötzlich ist der Stoff weg: Meist mindert Prüfungsangst die Leistungen – und sorgt für Frustration. Illustration: Benjamin Hermann

Liebes Mamablog-Team, die vergangenen Monate vor den Sommerferien waren für meinen Sohn Max (11) der reinste Horror – so wurde er regelmässig von Prüfungsangst geplagt. Zu Hause hat er die Themen jeweils tipptopp beherrscht und war gut vorbereitet. An den Prüfungen selbst hingegen hat er regelmässig «versagt». Wenn ich ihn danach frage, wie er sich gefühlt hat, so antwortet er: «Ich habe Bauchkrämpfe, mein Herz schlägt ganz schnell und meine Hände fühlen sich kalt an.» Mein Sohn tut mir extrem leid und ich weiss nicht, wie wir ihm diesen Druck von den Schultern nehmen können? Vielleicht ist er ja gar nicht für die Volksschule gemacht und wir müssten uns Alternativen für ihn überlegen – was meint ihr? Leserfrage von Regula (48) aus Aarau.

Liebe Regula, herzlichen Dank für Ihre Frage. Es ist für Ihren Sohn bestimmt unglaublich frustrierend, den Prüfungsstoff tipptopp zu beherrschen und dann in der Prüfungssituation die Leistung nicht zeigen zu können. Es freut mich sehr, dass er trotz der vergangenen Monate noch immer motiviert ist, auf Prüfungen hin zu lernen, und mutig die Prüfungen schreibt. Ich finde das nicht selbstverständlich.

Wenn ich Sie richtig verstehe, ist diese Prüfungsangst ein neues Phänomen. Es scheint, dass Ihr Sohn keine Ursachen für diese Veränderung erkennen kann. Das Entwicklungsalter Ihres Sohnes könnte eine gewisse Erklärung bieten: Mit seinen elf Jahren steht Ihr Sohn am Übergang zum Jugendalter. Er konnte bereits Vorstellungen darüber entwickeln, wer er ist und was er kann. Sein sogenanntes Selbstkonzept differenziert sich jedoch noch weiter aus. In dieser Entwicklungsphase, der Vorpubertät, vergleichen sich Jugendliche vermehrt mit Gleichaltrigen. Dabei können Fremd- und Eigenbild sowie die Einschätzung der eigenen Möglichkeiten und der konkrete Alltag auseinanderklaffen. Zudem bringt der Übergang von der Kindheit zum Jugendalter körperliche Veränderungen und emotionale Schwankungen mit sich. Das kann ein Kind verunsichern und sein Lernen beeinflussen. Lernen ist ein sehr komplexer und individueller Prozess. Gefühle können diesen stark beeinflussen.

Spurensuche und Analyse

Ihr Sohn kann sehr genau beschreiben, wie sich seine Angst anfühlt. Er ist offenbar ein differenzierter Beobachter und findet auch Worte dafür. Eine tolle Fähigkeit, die Sie nutzen können!

Lassen Sie sich die Situation, in der die Prüfungsangst auftritt, von Ihrem Sohn also genau schildern. Gehen Sie miteinander, wie zwei Detektive, auf Spurensuche und versuchen Sie, folgende Fragen zu ergründen:

Wann genau beginnt sich die Angst aufzubauen?

Wann beginnt zum Beispiel sein Herz schneller zu schlagen?

Ist die Angst immer gleich gross und gibt es Situationen, in denen seine Hände nicht ganz so kalt sind?

Wie geht es danach weiter?

Wie schafft er es, etwas auf das Blatt zu schreiben?

Wann schlägt sein Herz wieder langsamer?

Schreiben oder zeichnen Sie das gemeinsam auf und markieren Sie mögliche Schlüsselmomente und Ausnahmen. Wobei unter Schlüsselmomenten diejenigen Momente zu verstehen sind, in der eine Situation eine massgebliche Veränderung erfährt. Helfen Sie Ihrem Sohn, diese im Zusammenhang mit der Eskalation der Angst zu erkennen. Untersuchen Sie miteinander, welche Möglichkeiten Ihr Sohn hat, auf diese Schlüsselmomente einzuwirken.

Prüfen Sie Optionen auf verschiedenen Ebenen: Vielleicht kann er sich in diesen Momenten bewusst auf etwas anderes konzentrieren, an etwas anderes denken oder mit seinem Rücken die Stuhllehne fühlen.

Ihr Sohn muss sich darauf vorbereiten, dass die Prüfungsangst hartnäckig sein kann.

Ähnlich können Sie in der Suche nach Ausnahmen vorgehen. Fragen Sie Ihren Sohn nach Situationen, in denen er eine Prüfungsangst befürchtete, diese aber etwas weniger stark oder gar nicht auftrat. Jede gefundene Ausnahme verdient eine Würdigung! Was denkt Ihr Sohn, wie sind diese Ausnahmen zustande gekommen? Viele Menschen neigen dazu, Ausnahmen äusseren Faktoren (zum Beispiel: «Das Wetter war an diesem Tag halt schön») und nicht einer eigenen Mitwirkung zuzuschreiben. Daher braucht es manchmal etwas Zeit, Ausnahmen und dem eigenen Beitrag zuzuordnen. Vielleicht hat er einmal etwas anders gemacht? Besprechen Sie miteinander, wie er das möglicherweise wiederholen könnte und welche Hilfen sich dafür bieten.

Wenn es darum geht, die Ideen in die Tat umzusetzen, ist es hilfreich, nicht zu viel auf einmal zu wollen – nur ein kleiner, machbarer Schritt nach dem anderen. Ihr Sohn muss sich auch darauf vorbereiten, dass die Prüfungsangst hartnäckig sein kann. Wenn er etwas ausprobiert und sich nicht sofort etwas ändert, braucht es etwas Geduld. Die Idee hinter diesen Vorgehensweisen ist, dass Ihr Sohn erfährt, dass er nicht ohnmächtig ist: Er kann der Angst begegnen und – obwohl die Angst da ist – die Prüfung schreiben und ein bisschen zeigen, was er gelernt hat. So können sich die Selbstwirksamkeitserwartungen Ihres Sohnes verändern: Er gewinnt an Vertrauen, die Prüfungssituation beeinflussen zu können und einen Umgang damit zu finden. Mir erscheint es auch wichtig, nicht zu erwarten, dass die Angst weggeht, sondern einen Umgang mit ihr zu finden, sich mit ihr allenfalls etwas auszusöhnen.

Als Massnahmen in einer konkreten Angst-Attacke habe ich in einer anderen Elternfrage zwei Möglichkeiten auf der körperlichen Ebene beschrieben (Atmung, Anspannung), die auch Ihrem Sohn helfen könnten.

Besprechen Sie auch den Einbezug der Lehrperson Ihres Sohnes, es ist schön, wenn Sie alle ‹am gleichen Strick ziehen›.

Sie wünschen sich, Ihrem Sohn den Druck von den Schultern nehmen zu können. Das ist verständlich. Bedauern Sie nicht, dass Sie das nicht können, sondern machen Sie sich bewusst, welch grosse Hilfe Sie für Ihren Sohn im Umgang mit der Prüfungsangst sein können: Geben Sie ihm weiterhin zu verstehen, dass Sie für ihn da sind und ihn lieben, egal wie die Prüfung verläuft. Sagen Sie ihm, was Sie in seinem Umgang mit der Prüfungsangst beeindruckt. Trösten Sie ihn, wenn etwas noch nicht gelingt, und bestärken Sie ihn in seinem Mut, der Herausforderung zu begegnen. Ich bin sicher, dass Sie genau diese Dinge bereits tun – das bekräftigt auch Sie selbst in Ihren eigenen Selbstwirksamkeitserwartungen.

Auch im Alltag können Sie die Situation indirekt unterstützen, indem Sie Routinen im Alltag bewahren. Vielleicht ergeben sich auch Möglichkeiten, mit Ihrem Sohn Dinge zu tun, in denen er ein Erfolgserlebnis haben kann. Bestimmt kommen Ihnen einige Möglichkeiten in den Sinn, bei denen Ihr Sohn Kraft und Zuversicht schöpfen kann. Besprechen Sie auch den Einbezug der Lehrperson Ihres Sohnes, es ist schön, wenn Sie alle «am gleichen Strick ziehen». Auf der Internetseite «Mit Kindern lernen» finden Sie zudem viele Anregungen zum Thema.

Solange Ihr Sohn motiviert ist, Möglichkeiten für einen Umgang mit der Prüfungsangst auszuprobieren, kann diese herausfordernde Situation für Ihren Sohn zur wertvollen, stärkenden Erfahrung werden. Dennoch gilt es auch zu erkennen, wann es genug ist. Ob dann tatsächlich Alternativen, wie beispielsweise ein Schulwechsel angezeigt sind, müssen Sie nicht allein entscheiden. Hierbei macht es Sinn, die Einschätzung der Lehrperson sowie einer aussenstehenden Fachperson hinzuzuziehen.

Ich wünsche Ihrem Sohn und Ihnen weiterhin Mut und Vertrauen.

Daniela

Daniela Melone Infos einblenden Daniela Melone ist Elternberaterin und Geschäftsführerin von Elternbildung CH. In der Rubrik Elternfrage beantwortet sie wöchentlich eine Leserfrage zum Thema Erziehung. Brauchen auch Sie einen guten Rat? Schreiben Sie uns – egal, ob Sie ein Baby, ein Kleinkind oder einen Teenager zu Hause haben. Gerne nehmen wir Ihre Fragen unter blogs@tamedia.ch entgegen.

