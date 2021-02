Schweizer Meisterschaften im Curling – Tirinzonis Team holt mit makelloser Bilanz den Titel Aarau mit Skip Silvana Tirinzoni setzt sich im Final der Schweizer Meisterschaften gegen Oberwallis durch. Damit ist das baldige Wiedersehen der beiden Teams vorprogrammiert. red

Alina Paetz, Esther Neuenschwander, Skip Silvana Tirinzoni und Melanie Barbezat (von links) freuen sich über ihren entscheidenden Sieg gegen Oberwallis. Foto: Keystone

Die Goldmedaille, die sich die Oberglatterin Silvana Tirinzoni an den Schweizer Meisterschaften in Basel-Arlesheim mit ihrem Team sicherte, ist mehr als verdient. Aarau verlor während des ganzen Turniers nicht ein einziges Spiel und setzte sich in der Finalrunde dank zwei Siegen im Zusatzend gegen die Titelverteidigerinnen aus dem Oberwallis durch.

Im ersten Spiel der Best-of-Three-Serie konnte Aarau im letzten End ausgleichen und sich im Zusatzend den 6:4-Sieg ohne den letzten Stein holen. Ebenfalls im Zusatzend, diesmal allerdings mit dem letzten Stein, sicherte sich Tirinzonis Equipe dann im zweiten Spiel gegen die Oberwalliserinnen den Titel (6:5). Im «kleinen Final» holte St. Moritz mit Skip Raphaela Keiser dank einem 5:2-Sieg gegen Langental Bronze.