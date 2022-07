Gartenarbeiten im Hochsommer – To-do-Liste für den August Die Pflanzzeit ist noch nicht vorbei, der Gemüsegarten kann auch im August noch immer neu bestückt werden. Sarah Fasolin

Schnittsalat-Samlinge können auch im Spätsommer noch in den Boden gebracht werden. Foto: Getty Images

Anfang August ist der ideale Zeitpunkt, um im Gemüsebeet Spinat, Nüsslisalat, Radieschen, Petersilie, Schnittmangold und Schnittsalat auszusäen. Winterblumenkohl, Federkohl, Kopfsalat, Winterzwiebeln, Chinakohl und Zichoriensalate können gepflanzt werden.

Von den noch im Garten verbleibenden Gemüsearten braucht vor allem der Sellerie etwas Aufmerksamkeit. Bei ihm setzt das Dickenwachstum im Spätsommer ein, weshalb er immer schön feucht haben sollte.

Gras nicht zu kurz mähen

Nach wie vor muss mit Hitzeperioden gerechnet werden. Bei Trockenheit sollte der Rasen nicht geschnitten werden. Denn bei Temperaturen ab 26 Grad verlangsamt das Gras sein Wachstum ziemlich stark – schneiden ist also meist gar nicht nötig.

Zudem trocknen die Schnittstellen aus und werden braun, wenn das Gras bei heissen Temperaturen gemäht wird. Die Halme werden am besten mit gut fünf bis sechs Zentimetern stehen gelassen. So beschatten sie den Boden, wodurch das Wasser weniger schnell verdunstet und die sowieso nur kurzen Graswurzeln länger mit Feuchtigkeit versorgt werden.

August ist ein guter Zeitpunkt, um Pflanzen über Stecklinge zu vermehren: Von Kräutern wie Rosmarin, Salbei, Lavendel, Ysop oder Zitronenverbena werden fünf bis zehn Zentimeter lange Jungtriebe direkt unter einem Blattansatz abgeschnitten. Diese werden in Töpfchen mit einem feuchten Erde-Sand-Gemisch gesteckt und mit einem darübergestülpten Plastiksack bedeckt. Den Sack nach drei bis vier Wochen wieder entfernen. Stecklinge können auch von Balkonpflanzen oder Blütensträuchern geschnitten werden.

Auch im Beerengarten kann jetzt die Schere eingesetzt werden: Die Johannisbeersträucher können bereits ausgelichtet werden. Bei den Sommerhimbeeren werden jene Ruten abgeschnitten, die dieses Jahr Früchte getragen haben. Bei dieser Gelegenheit gleich die neuen Triebe aufbinden – an diesen werden nächstes Jahr die Beeren wachsen.

Langsam an die Winterruhe denken

Auf dem Balkon bereits an die Winterruhe denken: Jene mehrjährigen Pflanzen, die nach der Saison überwintert werden, sollten nun nicht mehr gedüngt werden. So haben sie nun Zeit, auszureifen, und gehen nicht mit weichen, für Krankheiten anfälligen Jungtrieben in die Ruhepause.

