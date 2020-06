Küsnachter Mordprozess – Tochter war schwer ritalinabhängig Der Prozess um den Mord an einer älteren Küsnachterin beginnt schwerfällig: Ein Beschuldigter steckt in Kolumbien fest, der zweite verweigert die Aussage. Pascal Jäggi UPDATE FOLGT

Vor dem Bezirksgericht Meilen stehen heute vier Angeklagte in einem Mordfall in Küsnacht, Archivbild: Manuela Matt

Beinahe wäre der Küsnachter-Mordprozess am Bezirksgericht Meilen erneut geplatzt. Im März musste er wegen Corona verschoben werden. Vor Gericht stehen vier Angeklagte. Wegen einer Erbschaft soll eine Frau den Mord an ihrer Mutter veranlasst haben. Ab heute steht sie mit den mutmasslichen Auftragskillern vor Gericht.

Am Morgen beantragte der Verteidiger eines Beschuldigten, den Prozess abzubrechen. Sein Mandant steckt in Kolumbien fest, eine Einreise ist derzeit nicht möglich. Das Bezirksgericht Meilen lehnte den Antrag aber ab, da der Mann schon vieles tat, um am ersten Datum nicht einreisen zu müssen. Zudem sind die beiden anderen Beschuldigten schon seit vier Jahren im Gefängnis und hätten ein Recht auf die Durchführung des Prozesses.

Aussagen verweigert

Der angebliche Haupttäter, der das Opfer in ihrer Villa getötet und beraubt haben soll, verweigerte sogleich jegliche Aussage, selbst zu seinem Geburtsdatum. Offener war die Tochter der Getöteten, die nach Meinung der Staatsanwaltschaft den Auftrag zur Tötung gegeben haben soll. Sie sprach von einer glücklichen Kindheit, sie kam aber zu Platzspitzzeiten mit Heroin in Berührung. Mit 19 habe sie aufgehört. Zwar ging sie im Erwachsenenalter regulärer Arbeit nach, doch Kokain blieb ein Thema. Besonders verblüffend dann ihre Aussagen zum Ritalin-Konsum: 120 Tabletten nahm sie täglich. Erst im Gefängnis hat sie es geschafft auf eine Tablette pro Tag zu reduzieren. Ohne die Tabletten, die eigentlich gegen ein Aufmerksamkeitsdefizit verschrieben werden, habe sie ihren Alltag nicht meistern können, sagte sie. Ohne habe sie keine Energie gehabt. Die Tabletten habe ihr grösstenteils die Mutter verschrieben, die im Leben ihre wichtigste Bezugsperson gewesen sei. Mehrmals sie sie in Kliniken gewesen, um den Konsum zu senken. Auch Schlafmittel nimmt die 46-Jährige täglich. Das sei schon so seit sie ein Teenager gewesen war.

Am Nachmittag geht es weiter mit der Befragung zu den vorgeworfenen Taten. Die beiden angeklagten Männer sollen im Auftrag der Beschuldigten das Opfer in seinem Haus getötet und beraubt haben.