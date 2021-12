Doppelmord in Paraguay – Tod eines Auswanderers Warum wurden der deutsche Mammut-Forscher Bernard von Bredow und seine Tochter in Paraguay ermordet? Eine Spurensuche am Tatort – und in der bewegten Biografie des Opfers. Christoph Gurk , Areguá

Bernard von Bredow erlangte Berühmtheit, weil er als 16-Jähriger Teile eines Mammut-Skeletts fand. Sein Elternhaus im Chiemgau baute er zu einem privaten Museum um, Mammutheum genannt. Das Foto stammt aus dem Jahr 2008, seit Beginn der Corona-Pandemie ist das Museum geschlossen. Foto: Oliver Lang/ddp

Es gibt eine alte Legende in Paraguay. Sie geht zurück auf die Zeit eines schrecklichen Krieges. Damals, vor 150 Jahren, marschierten Truppen ein in das Land im Herzen Südamerikas. Die Bevölkerung floh, die Wohlhabenden vergruben zuvor aber ihre wertvollsten Besitztümer in der Erde. Viele kamen nie zurück, sie wurden ermordet oder dahingerafft von Seuchen. Und so sollen überall in der roten Erde Paraguays noch Schätze liegen, die nur darauf warten, gehoben zu werden.

Gut möglich, dass der deutsche Auswanderer Bernard von Bredow die Legende von der plata yvyguy kannte, den vergrabenen Reichtümern. Und selbst wenn nicht, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie ihm gefallen hätte, schliesslich war Bredow selbst zeit seines Lebens ein Schatzjäger, ein Ausgräber, ein Suchender. Nun aber ist Bernard von Bredow nur noch eines: tot. Brutal ermordet, ebenso wie seine Tochter. Sie war noch keine 16 Jahre alt.