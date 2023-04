Tod mit 34 Jahren – Todesursache steht fest – Aaron Carter nach Drogenkonsum ertrunken Der frühere Kinderstar Aaron Carter wurde im November letzten Jahres tot in seiner Badewanne aufgefunden. Laut Gerichtsmedizin steht nun auch fest, woran der 34-Jährige gestorben ist.

Aaron Carter starb im Alter von 34 Jahren: Der einstige Kinderstar bei der Premiere von «Saints & Strangers» in Los Angeles. (9. November 2015) keystone-sda.ch

Gut fünf Monate nach dem Tod von US-Sänger Aaron Carter steht nun die Todesursache fest. Der 34-Jährige sei unter dem Einfluss von Drogen in seiner Badewanne ertrunken, teilte die Gerichtsmedizin in Los Angeles am Dienstag mit. Dem Autopsiebericht zufolge wurde bei Carter eine Chemikalie nachgewiesen, die mit Druckluft aus Dosen inhaliert werden kann, sowie Xanax, ein verschreibungspflichtiges Medikament gegen Angstzustände. Die Behörde stufte den Tod als Unfall ein.

Carter war am 6. November 2022 in seinem Haus im kalifornischen Lancaster leblos in der Badewanne entdeckt worden. Noch dort sei er von herbeigerufenen Sanitätern für tot erklärt worden, teilte die Gerichtsmedizin mit.

Der jüngere Bruder von «Backstreet Boy» Nick Carter feierte Ende der 90er Jahre als Teeniestar mit Hits wie «Crush On You» und «Aaron’s Party» grosse Erfolge. Danach waren viele Comebackversuche erfolglos verlaufen. Carter hatte immer wieder mit psychischen Problemen sowie Medikamenten- und Drogensucht gekämpft.

