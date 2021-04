Kolumne Christian Seiler – Todsichere Methoden gegen Hangover Es ist ganz einfach: Nehmen Sie ein Eisbad, und trinken Sie danach in einem Kampfjet eine Flasche Olivenöl. Christian Seiler (Das Magazin)

Sieht der Tisch erst mal so aus, sieht der nächste Tag noch schlimmer aus. Foto: Marcus Nilsson/Gallery Stock

Wenn man jung ist, nimmt man den Hangover nach dem Trinken billigend in Kauf. Ist der Abend lang und in der Bierkiste steckt noch eine volle Flasche, dann ist der Gedanke an den nächsten Vormittag sicher kein Grund, diese nicht auch noch zu öffnen.

Wenn man ins Erwachsenenalter eintritt und nicht mehr alles trinkt, was Euphorie und Schwindel (und Kopfweh) verspricht, ist der Hangover von morgen steinerner Gast am Tisch, an dem gegessen und gebechert wird. Ich muss zugeben, dass mich die Vorstellung, morgens mit stechendem Kopfschmerz und pochenden Schläfen aufstehen zu müssen, schon oft davor bewahrt hat, abends die eine Flasche Wein zu öffnen, die jetzt besonders gut passen würde, aber die auch unter Garantie die eine zu viel wäre. Es steckt etwas Grundkatholisches in diesem Verhalten: Wenn du von den verbotenen Früchten naschst, wirst du den Zorn der Schöpfung spüren. Also gehorche ich schauernd und schiebe die Flasche zurück in den Kühlschrank.