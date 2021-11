Anti-Terror-Einheit ermittelt – Tödliche Autoexplosion vor Spital in Liverpool Im Zentrum der nordwestenglischen Stadt ist am Sonntag vor einer Frauenklinik ein Fahrzeug explodiert. Eine Person kam dabei ums Leben, eine weitere wurde verletzt.

Polizisten stehen vor dem Tatort, nachdem in Liverpool bei einer Explosion eines Autos ein Mensch ums Leben gekommen. Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa/Keystone

Bei der Explosion eines Autos in Liverpool ist am Sonntag ein Mensch ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich am Vormittag vor einer Frauenklinik im Zentrum der nordwestenglischen Stadt, wie die Polizei mitteilte. Ein weiterer Mensch wurde verletzt. Die Anti-Terror-Einheit übernahm die Ermittlungen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein Taxi gehandelt haben, das kurz zuvor vor dem Krankenhaus gehalten hatte.

«Wir bleiben aufgeschlossen hinsichtlich der Ursache der Explosion», hiess es in der Polizei-Mitteilung. Aber angesichts der Art und Weise, wie sie sich ereignet habe, übernehme vorsichtshalber die Anti-Terror-Einheit die Ermittlungen. Noch sei der Vorfall aber nicht als Terrortat eingestuft worden.

Die verletzte Person wurde nach Polizeiangaben in eine Klinik gebracht und wird dort behandelt. Die Verletzungen sind demnach nicht lebensgefährlich.

SDA/sep

