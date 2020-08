Unfall in Opfikon – Tödlicher Badeunfall in der Glatt In der Nacht auf Sonntag ist ein Mann in der Glatt bei Opfikon ums Leben gekommen. red

Die Glatt, hier bei Glattfelden, ist ein beliebtes Badegewässer. Foto: Sophie Stieger (Archivbild)

In der Nacht auf Sonntag ist es in Opfikon zu einem tödlichen Unfall gekommen, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Kurz vor 1 Uhr ging bei der Einsatzzentrale von Schutz und Rettung Zürich die Meldung ein, dass ein Mann leblos aus dem Wasser gezogen worden sei. Nach ersten Erkenntnissen ist der 48-Jährige in eine Wasserwalze geraten. Er wollte einem Kollegen helfen, der an der gleichen Stelle in Schwierigkeiten geraten war. Wie die Polizei schreibt, ist der Mann noch an der Unglücksstelle verstorben, trotz sofort eingeleiteten Wiederbelebungsversuchen. Die genaue Unfallursache ist nicht geklärt und wird durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht.