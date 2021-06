Töff schoss einfach davon – Tödlicher Motorradunfall in Winkel gibt Rätsel auf Aus dem Stand schiesst ein Motorrad plötzlich davon und reisst seinen Fahrer in den Tod. Wie es zu dem tragischen Vorfall kommen konnte, wird nun abgeklärt. Fabian Boller

Aus ungeklärten Gründen machte sich der Töff des 50-Jährigen plötzlich selbstständig. Themenfoto: Dominik Plüss

So mancher Motorradfahrer bleibt wohl ratlos zurück, wenn er die Unfallmeldung aus Winkel liest, welche die Kantonspolizei am Wochenende verschickt hat. Ein 50-jähriger Töfffahrer hantiert vor einer Garage am Gas seiner Maschine, plötzlich schiesst diese davon und prallt 15 Meter weiter samt Fahrer in ein Treppengeländer vor einem Gewächshaus. Der 50-Jährige erliegt noch auf der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

«Der Mann war schon über 30 Jahre im Besitz des Motorradfahrausweises», sagt Stefan Oberlin, Mediensprecher der Kantonspolizei. Wie es trotz der grossen Erfahrung des Lenkers zu dem tragischen Unfall kommen konnte, wird nun durch Spezialisten der Polizei abgeklärt. So wird einerseits das Motorrad auf technische Mängel untersucht, andererseits werden Zeugen befragt.