Medizinische Ursache vermutet – Mann stirbt bei Verkehrsunfall in Schwamendingen Am Dienstagmorgen geriet ein 45-jähriger Autolenker auf der Winterthurerstrasse auf die Gegenfahrbahn und kam auf dem Trottoir zu stehen. Er starb auf der Unfallstelle.

Das Unglück ereignete sich auf der Winterthurerstrase im Kreis 12. Foto: Google Street View

Ein 45-jähriger Autolenker war am Dienstagmorgen auf der Winterthurerstrasse in Richtung Schwammendingerplatz unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen geriet das Fahrzeug plötzlich auf die Gegenfahrbahn und von dort auf das Trottoir. In einer Rabatte vor einer Liegenschaft ist es schliesslich zum Stillstand gekommen.

Der Lenker verstarb trotz sofortiger Reanimationmassnahmen durch die Polizei und Sanität noch am Unfallort, wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt. Die genaue Unfallursache wird nun durch den Unfalltechnischen Dienst der Stadtpolizei und dem Institut für Rechtsmedizin abgeklärt. Im Vordergrund stehe eine medizinische Ursache.

Für die Unfallaufnahme wurde die Winterthurerstrasse zwischen Roswiesenstrasse und Glattwiesenstrasse für mehrere Stunden gesperrt.

pu