Motorrad-Unfall in Hochfelden – Töffahrer nach Selbstunfall schwer verletzt Am Vorabend des 1. August ist ein Motorradfahrer auf der Bülacherstrasse in Hochfelden gestürzt. Mit schweren Verletzungen musste er ins Spital eingeliefert werden. red

Gemäss einer Meldung der Kantonspolizei Zürich war der Motorradfahrer am Montagabend, 31. Juli, kurz nach 19.30 Uhr auf der Bülacherstrasse von Bülach in Richtung Hochfelden unterwegs. Am Eingang einer Linkskurve touchierte sein Motorrad aus noch ungeklärten Gründen den rechten Fahrbahnrand, worauf der Lenker stürzte. Beim Sturz zog sich der 34-Jährige schwere Verletzungen zu. Nach der medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens wurde der Verletzte in ein Spital gebracht.

Die genaue Unfallursache ist derzeit nicht bekannt. Die Kantonspolizei Zürich klärt sie in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft ab.

Mehrere Einsatzkräfte vor Ort

Wegen des Sturzes musste der Verkehr bis 22 Uhr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die örtliche Feuerwehr stellte die entsprechende Signalisation auf und regelte den Verkehr.

Die Verkehrsgruppe der Feuerwehr Höri-Hochfelden stand zusammen mit der Kantonspolizei Zürich, der Stadtpolizei Bülach, einem Notarzt und einem Rettungswagen des Spitals Bülach sowie einem privaten Abschleppunternehmen im Einsatz.

