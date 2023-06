Verkehrsunfall in Kloten – Töfffahrer wird bei Kollision mit Auto schwer verletzt Nach einem Unfall in Kloten musste ein Töfffahrer am Mittwochnachmittag mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Die Unfallstelle auf der Birchwilerstrasse in Kloten. Foto: PD, Kapo ZH

Bei einer Kollision mit einem Auto ist am Mittwochnachmittag in Kloten ein Töfffahrer schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr, als der 67-jähriger Mann mit seinem Motorrad auf der Birchwilerstrasse bergwärts Richtung Gerlisberg unterwegs war. In einer Linkskurve kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto. Der Motorradlenker habe sich beim Unfall unbestimmte schwere Verletzungen zugezogen, teilt die Kantonspolizei mit. Er wurde nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam mit einem Rettungswagen ins Spital gefahren. Der 29-jährige Lenker des Personenwagens sowie sein Beifahrer blieben unverletzt.

Birchwilerstrasse für zwei Stunden gesperrt

Die genaue Unfallursache ist zurzeit nicht geklärt und wird durch die Kantonspolizei Zürich sowie durch die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht. Wegen des Unfalls musste der betroffene Abschnitt der Birchwilerstrasse für rund zwei Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr richtete eine örtliche Umleitung ein.

