Unfall in Glattbrugg – Töfffahrer wird bei Kollision schwer verletzt Ein 34-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagabend in Glattbrugg mit einem Personenwagen kollidiert. Er erlitt schwere Kopfverletzungen.

Der Unfall ereignete sich am späten Sonntagabend im Bereich einer Bushaltestelle auf der Schaffhauserstrasse. Foto: Kantonspolizei Zürich

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Personenwagen und einem Motorrad ist am Sonntagabend in Glattbrugg der Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, fuhr ein 45-jähriger PW-Lenker um etwa 19.45 Uhr auf der Schaffhauserstrasse Richtung Zürich. Nach ersten Erkenntnissen wendete er auf der Höhe der Bushaltestelle «Glattbrugg Post», um in die entgegengesetzte Richtung zu fahren. Während dieses Wendemanövers kam es zu einer Kollision mit einem von Zürich her herannahenden Motorradfahrer. Der 34-jährige Töfflenker prallte in die Seite des Autos, stürzte und blieb verletzt liegen. Er erlitt schwere Kopfverletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren werden.

Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar und werden untersucht. Das schwerbeschädigte Motorrad wurde sichergestellt. Wegen des Unfalls musste die Schaffhauserstrasse bis kurz nach 22 Uhr gesperrt werden, Linienbusse konnten die Unfallstelle passieren. Die Verkehrsgruppe der Feuerwehr richtete eine Umleitung ein.

mst

Fehler gefunden?Jetzt melden.