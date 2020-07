Unfall in Regensdorf – Töfffahrerin kollidiert mit Werbetafel – schwer verletzt Bei einem Selbstunfall mit einem Töff haben sich zwei Personen in Adlikon bei Regensdorf zum Teil schwere Verletzungen zugezogen.

Die Unfallstelle an der Neuen Wehntalerstrasse in Regensdorf. Foto: PD/Kapo ZH

In Adlikon bei Regensdorf ist es am Sonntagabend zu einem schweren Unfall gekommen: Wie die Kantonspolizei Zürich schildert, fuhr eine 25-jährige Töfffahrerin gegen 19.30 Uhr mit ihrem 26-jährigen Mitfahrer auf der Buchserstrasse in Richtung Regensdorf und hielt bei der Lichtsignalanlage an. Aus unbekannten Gründen geriet sie nach dem Losfahren über die Mittelinsel, überquerte die Neue Wehntalerstrasse und kollidierte mit einer Werbetafel. Laut Angaben der Polizei zog sich die Lenkerin dabei schwere Verletzungen zu. Der Beifahrer wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit noch abgeklärt.

Wegen des Unfalls musste die Neue Wehntalerstrasse für rund zwei Stunden gesperrt werden. Durch die Feuerwehr wurde eine Umleitung eingerichtet.

( pst )