Sie restaurieren Puch, Sachs und Rico – Töffli-Buben von Glattfelden lassen ihre Jugend weiterfahren Vor vier Jahren haben die Glattfelder Töffli-Buben damit begonnen, alte Mofas zu kaufen und zu restaurieren. Sie stecken viel Herzblut in ihr aufwendiges Hobby. Ruth Hafner Dackermann

Peter Zollinger (links) und Rolf Meier restaurieren in ihrer Werkstatt aus Leidenschaft Töfflis aus den 1960er- und 70er-Jahren. Foto: Balz Murer

In der Werkstatt von Peter Zollinger steht ein Puch maxi in leuchtendem Catalunia-Rot. Es gehört dem 68-jährigen Rolf Meier, der seit seiner Pensionierung viel Zeit in sein Hobby investiert. Gleich nebenan steht der Rahmen eines Töffli auf dem Lift. Hier steht noch einiges an Arbeit an. «Der Rahmen muss abgeschliffen und montiert werden», erklärt Meier. Anschliessend gelte es, den neuen Motor aufzubereiten. Auch Schutzblech, Lampe und Stossdämpfer wurden neu gekauft. «Nun warte ich auf den Spengler und den Lackierer, bevor ich weiterarbeiten kann.» Nach zwei Wochen Vorarbeiten dauere es eine weitere Woche, bis alles zusammengebaut sei. «Es ist schon ein Elend mit der Gabelplatte», stöhnt Meier. «Ich bringe den Originallack kaum weg. Am besten würde es mit Sandstrahlen funktionieren.» Kollege Peter Zollinger schmunzelt. «Vielleicht schaffen wir uns doch noch einen Sandstrahler an.» Die beiden haben schon vieles angeschafft.