Wanderern blüht Umweg – Tösseggbrücke aus Sicherheitsgründen bis auf weiteres gesperrt Weil sich tonnenweise Stauholz an der Tösseggbrücke angesammelt hat, hat sich diese verkrümmt. Nun hat die Kantonspolizei das Betreten der Brücke verboten. Manuel Navarro

Tonnenweise Stauholz hat bei der Tösseggbrücke so viel Druck aufgebaut, dass sich die Stahlkonstruktion verbogen hat. Foto: Sibylle Meier

Die Fussgängerbrücke, die von der Tössegg über die Töss in Richtung Eglisau führt, kann derzeit nicht genutzt werden. Die Kantonspolizei hat sie am vergangenen Freitag gesperrt. Der Grund: Bis weitere Abklärungen getroffen wurden, ist das Betreten der Brücke schlicht zu gefährlich. Denn die Stahlkonstruktion hat sich verbogen.

«Vor ein paar Wochen ist etwa 200 Meter südlich der Brücke ein Hang abgerutscht», erklärt Oliver Müller, Gemeindepräsident von Freienstein-Teufen. Dabei sei viel Holz in der Töss gelandet. Dann kamen die starken Regenfälle. Sie liessen den Wasserpegel der Töss ansteigen, führten zu Hochwasser. Tonnenweise Holz schwemmte der Fluss an, erst die Tösseggbrücke kurz vor der Einmündung in den Rhein stoppte das Geäst. Dadurch verfing sich noch mehr Holz vor der Brücke, bis schliesslich mehrere Tonnen konstant vom Fluss gegen die Stahlkonstruktion gepresst wurden. Schliesslich wurde der Druck so gross, dass sich die Brücke zu deformieren begann. «Am vergangenen Freitag waren wir deshalb mit der Kantonspolizei vor Ort. Und entschieden schliesslich, die Brücke bis auf weiteres zu sperren», sagt Müller. So stelle man sicher, dass die Brücke nicht im schlimmsten Fall brechen würde, während sich jemand auf ihr befindet.