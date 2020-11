Nach 23 Jahren Anklage erhoben – Tötungsdelikt an Millionärin aus Küsnacht kommt vor Gericht Vor 23 Jahren wurde die Millionärin Ella Christen-Albold in ihrer Küsnachter Villa auf grausame Weise umgebracht. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 77-jährigen Mann erhoben. Fabienne Sennhauser

Vor 23 Jahren wurde Ella Christen-Albold in ihrer Küsnacher Villa (Bild) ermordet. Das Haus wurde kurz nach ihrem Tod abge­rissen. Auf dem Grundstück befinden sich heute vier Häuser mit Wohnungen. Archivfoto: Manuela Matt

Der Mord an Ella Christen-Albold sorgte im Sommer 1997 weit über die Zürichseeregion hinaus für Schlagzeilen. Die damals 87-jährige Küsnachterin wurde in ihrer Villa am Hornweg brutal getötet.

Jetzt, über 23 Jahre später, hat die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich beim Bezirksgericht Meilen Anklage gegen einen 77-jährigen Mann erhoben. Das teilt sie in einer Medienmitteilung mit. Dem Mann wird vorgeworfen, am 4. Juli 1997 in der Absicht, Geld und Wertgegenstände zu entwenden, in die Villa von Christen-Albold eingedrungen zu sein und sie ermordet zu haben.

DNA gefunden

Die 87-Jährige Millionärin wurde von der Kantonspolizei tags darauf in einem Vorraum zu ihrem Keller gefunden. Die Küsnachterin war gefesselt und erschlagen worden. Eine Bekannte, die das Opfer telefonisch nicht erreichen konnte, hatte die Polizei alarmiert.

Die Ermittlungskräfte hofften den Fall mithilfe eines Tonbandes aufzuklären. Ein Mann – bei dem es sich höchstwahrscheinlich um den Täter handelte – hatte in gebrochenem Deutsch einen Notruf abgesetzt. Die Spurensicherung konnte ausserdem eine DNA-Spur einer unbekannten männlichen Person sichern.

Trotz umfangreicher Ermittlungen von Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft in den Folgejahren gelang es aber nicht, eine Täterschaft zu eruieren, weshalb die Staatsanwaltschaft ihr Verfahren gegen Unbekannt im Jahre 2001 sistierte.

Wichtiger Hinweis aus Bern

Rund 15 Jahre später – im November 2016 – wurde die Zürcher Staatsanwaltschaft darüber informiert, dass die Kantonspolizei Bern im Rahmen ihrer Ermittlungen zu einem Raubüberfall in Thun eine DNA-Spur sichern konnte, die mit jener vom Tatort in Küsnacht übereinstimmt.

Der tatverdächtiger Mann konnte von der spanischen Polizei verhaftet und 2017 in die Schweiz ausgeliefert werden. Im Juni 2018 wurde der Italiener im Kanton Bern wegen Raubs und wegen Nötigung zu einer unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt. Er befindet sich derzeit im ordentlichen Strafvollzug.

Verhandlung im neuen Jahr

Damit auch die Zürcher Staatsanwaltschaft ihr 2001 sistiertes Verfahren wieder aufnehmen konnte, musste das Bundesamt für Justiz zuerst bei den spanischen Behörden ein Nachtragsersuchen stellen, um die bereits erfolgte Auslieferung an die Schweiz auch für den Vorwurf des Mordes nachträglich bewilligen zu lassen. Der Beschuldigte wehrte sich dagegen mit Rechtsmitteln durch alle Instanzen – erfolglos.

Wann genau das Tötungsdelikt am Bezirksgericht Meilen verhandelt wird, ist noch unklar. Gemäss Erich Wenzinger, Mediensprecher Oberstaatsanwaltschaft, gibt es keine Vorgaben darüber, innert welcher Frist das Bezirksgericht einen Fall nach Erhebung einer Anklage behandeln muss. «Üblicherweise dürfte die Verhandlung in den kommenden Monaten angesetzt werden.»