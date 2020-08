Urteil des Obergerichts – Tötungsdelikt in Wasterkingen – mildere Strafe für Ehemann 7 Jahre Gefängnis und 8 Jahre Landesverweis: Das Zürcher Obergericht hat die Freiheitsstrafe für den 53-jährigen Montenegriner, der im Oktober 2017 seine Ehefrau getötet hat, um mehrere Jahre reduziert. Flavio Zwahlen

Die Verhandlung zum Tötungsdelikt in Wasterkingen fand bereits Mitte Mai statt. Jetzt hat das Obergericht das Urteil publiziert. Foto: Flavio Zwahlen

Die Staatsanwältin dürfte über das kürzlich publizierte Urteil des Zürcher Obergerichts zum Tötungsdelikt in Wasterkingen wenig erfreut sein. Sie hatte Beschwerde gegen den Entscheid des Bezirksgerichts Bülach erhoben. Dieses verurteilte den Beschuldigten im Februar 2019 zu 11 Jahren Freiheitsstrafe und 10 Jahren Landesverweis. Der heute 53-jährige Montenegriner hat seine Ehefrau bei einem Streit in der gemeinsamen Wohnung in Wasterkingen erstochen. Die Staatsanwältin forderte mit 15 Jahren Freiheitsstrafe und 15 Jahren Landesverweis eine deutlich härtere Strafe. Ihre Beschwerde ans Obergericht hat im Nachhinein aber nichts gebracht, im Gegenteil. Die zweite Instanz hat den vierfachen Vater mit 7 Jahren Freiheitsstrafe und einem Landesverweis von 8 Jahren letztlich noch milder bestraft als das Bezirksgericht Bülach.