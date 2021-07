Olympia-Triathletin Petra Kurikova – Tokio ist für sie ein grosser Bonus Sie gehört an den Olympischen Spielen in Japan zum erlauchten Kreis der 56 Olympia-Triathletinnen. Petra Kurikova aus Oberglatt tritt im Dress Tschechiens an, mit starkem Schweizer Rückhalt. Jörg Greb

Wie hier an der diesjährigen Triathlon-EM in Kitzbühel wird Petra Kurikova (links) auch in Tokio im tschechischen Dress starten. Die Unterstützung aber kommt auch aus dem Zürcher Unterland. Foto Johann Groder/Keystone

29 Jahre alt ist Petra Kurikova – und ein Thema sind die Olympischen Spiele bei ihr schon lange. Eigentlich seit der Kindheit. Schon früh hat sie gesagt: «Olympia, dorthin will ich.» Die Basis war da, Kurikova zeigte Talent und Willen. Als sie sich in der tschechischen Jugendförderung in Liberec zu profiliieren begann, war noch nicht klar, auf welche Sportart sie überhaupt setzten wollte. Zuerst dachte sie ans Schwimmen. Dann an die Mittel- und Langstrecken in der Leichtathletik. Schliesslich wurde sie Triathletin. Und in der Multisportart hat es nun auch geklappt mit Olympia – im dritten Anlauf. Bereits London 2012 hatte sie angesteuert, ebenso Rio 2016. Kurikova scheiterte beide Male. Rückblickend sagt sie: «Das war schmerzhaft, aber auch lehrreich.»