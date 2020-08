«Misson: Impossible 7» Infos einblenden

Tom Cruise im ersten «Mission: Impossible»-Film von 1996. Foto: PD

Die Covid-19-Pandemie trifft auch die Produktion von «Mission: Impossible 7»: Da aktuell nicht gedreht werden kann, wurde der zunächst auf den Sommer angesetzte Release auf Ende 2021 verschoben. Im Anschluss an den siebten Teil der erfolgreichen Reihe soll auch gleich ein achter umgesetzt werden – so zumindest die Pläne des Studios. Der erste «Mission: Impossible»-Film erschien 1996, die bisher sechs Teile haben über 3,5 Milliarden Dollar eingespielt. In allen Filmen übernahm Tom Cruise die Hauptrolle. (fim)