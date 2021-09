Eishockey: EHC Kloten empfängt Thurgau – Tomlinson steht vor der Qual der Wahl Vor dem zweiten Heimspiel der Flughafenstädter stellt sich die Frage, ob Coach Jeff Tomlinson auch gegen Thurgau auf Dominic Nyffeler setzt oder Sandro Zurkirchen das Tor hüten lässt. Dominic Duss

Klotens Cheftrainer Jeff Tomlinson muss sich entscheiden: Entweder lässt er Dominic Nyffeler wieder – wie im ersten Heimspiel gegen Olten – zum Zug kommen oder stellt Sandro Zurkirchen zwischen die Pfosten. Foto: Andy Müller (freshfocus)

Sechs Tore hatte Klotens neuer Goalie Sandro Zurkirchen zum Saisonauftakt in La Chaux-de-Fonds kassiert. Der im Sommer von Lugano verpflichtete Schlussmann war auf eine Fangquote von nur 84,2 Prozent gekommen. Allerdings wurde er von seinen Vorderleuten teils arg im Stich gelassen – und ohne seine Paraden hätte der EHC höher als 2:6 verloren.

Dominic Nyffeler feierte am Dienstag im ersten Heimspiel einen Sieg, wenn auch erst nach Verlängerung. Der Stammtorhüter der vergangenen zwei Spielzeiten wies eine Fangquote von 94,7 Prozent aus. Mit einem Big Save und weiteren Paraden verhinderte er im Mitteldrittel Oltens 3:0, in der Overtime hielt er seinen Kasten in Unterzahl dicht.