Produktion auf Hochtouren – Tonnenweise Gelati aus Niederhasli Bei Amore Mio in Niederhasli werden jährlich 50 Tonnen Gelati produziert. Jetzt ist wieder Hochsaison. Thomas Mathis

In der Gelateria-Manufaktur von Fabio Palumbo und seinem Vater Paolo herrscht derzeit Hochbetrieb. Foto: Balz Murer

In den Gelaterias herrscht wieder Hochbetrieb. Mit dem sommerlichen Wetter ist die süsse Versuchung eine willkommene Abkühlung. Während in den Städten die Gelaterias zahlreich vorhanden sind, gibt es im Unterland nur wenige davon. Dazu gehören etwa Schokolato in Wallisellen oder Leonardo im Glattzentrum sowie der Stand von Gelatissimo am Katzensee.