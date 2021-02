Knall im Aussendepartement – Topdiplomat Yves Rossier wirft den Bettel hin Der Aufruhr EDA um die diesjährige Botschafter-Rochade endet mit einem Paukenschlag: Der frühere Staatssekretär Yves Rossier hat die Kündigung eingereicht. Markus Häfliger

Yves Rossier bei einem Anlass im Uno-Sitz in Genf (August 2016). Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Im Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) kommt es zu einem prominenten Abgang. Der frühere Chefdiplomat Yves Rossier hat die Kündigung eingereicht. Der 60-jährige Diplomat zieht damit seine Konsequenzen aus dem Konflikt mit der EDA-Spitze um seinen künftigen Einsatzort.

Das EDA bestätigt auf Anfrage Rossiers Kündigung. Er verlasse das EDA «auf eigenen Wunsch», teilte die Medienstelle mit.

Rossier war von 2012 bis 2016 Schweizer Chefdiplomat im Range eines Staatssekretärs und spielte in dieser Funktion auch eine Schlüsselrolle bei den Vorverhandlungen um das Rahmenabkommen mit der EU. 2016 wechselte Rossier dann als Botschafter nach Russland. Ende 2020 lief seine dortige Amtszeit aber ab und damit begannen die Probleme: Das EDA wollte Rossier in die wenig bedeutende lettische Hauptstadt Riga versetzen, wie diese Zeitung im Dezember publik machte. Rossiers eigene Wunschdestinationen – London oder Ankara – besetzte das EDA anderweitig.

Die Versetzung des ehemaligen Chefdiplomaten auf einen marginalen Botschafterposten sorgte im EDA für erheblichen Aufruhr – zumal auch noch weitere Personalentscheide zu reden gaben (lesen Sie hier und hier mehr darüber). Auch in den aussenpolitischen Kommissionen des Parlaments musste sich Aussenminister Ignazio Cassis zu seiner Personalpolitik erklären.

Mächtiger Bundesbeamter

Dem Vernehmen nach bot das EDA Rossier in der Folge mehrere Alternativen an, darunter offenbar unter anderem ein Posten in Genf; doch diese habe Rossier ebenso abgelehnt wie Riga. Das EDA äussert sich nicht zu diesen Angeboten.

In seiner Stellungnahme verdankt das Departement Rossiers Dienste mit folgenden Worten: «Als Staatssekretär und als Schweizer Botschafter in Moskau hat er der schweizerischen Aussenpolitik langjährige Dienste geleistet. Wir danken Herrn Yves Rossier für sein Engagement.»

Rossier selber war am Mittwochnachmittag für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

Rossier, der aus dem Kanton Freiburg stammt, stieg nach dem Jahrtausendwechsel einem der bekanntesten und mächtigsten Bundesangestellten überhaupt auf. Im Bundeshaus war er weitherum respektiert als intelligenter Kopf und auch bekannt dafür, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt. Ein Satz, den er 2013 in Bezug auf das Rahmenabkommen sagte, hat bis heute politische Nachwirkungen: «Ja, es sind fremde Richter, es geht auch um fremdes Recht.» Diese Interviewaussage, die Rossier damals gegenüber der «NZZ am Sonntag» machte, zitieren Gegner des Rahmenabkommens noch heute.

Schon vor seinem Wechsel ins EDA bekleidete Rossier in der Bundesverwaltung Schlüsselpositionen. Anfang der Nuller-Jahre leitete er die Eidgenössische Spielbankenkommission. 2004 machte ihn der damalige Innenminister Pascal Couchepin zum Direktor des Bundesamts für Sozialversicherungen; in dieser Funktion war Rossier Chef der AHV und der Invalidenversicherung. 2012 nahm ihn Bundesrat Didier Burkhalter dann vom Innen- in das Aussendepartement mit.

Eine Lösung für Fasel

Ausser Rossier gab in den letzten Monaten auch ein zweiter Spitzendiplomat zu reden. Alexandre Fasel, ebenfalls ein Freiburg und bis vor kurzem Botschafter in London, war EDA-intern zunächst als neuer Botschafter für Brüssel vorgesehen. Nach dem Amtsantritt der neuen Staatssekretärin Livia Leu wurde ihm aber Rita Adam vorgezogen. Fasel sollte stattdessen nach Kairo versetzt werden. Obwohl Fasel davon nicht einmal etwas wusste, sagte Aussenminister Cassis in einer Bundesratssitzung fälschlicherweise, Fasel gehe freiwillig nach Kairo (lesen Sie hier mehr dazu). Später erklärte das EDA die Falschaussage damit, dass Cassis von seinen Leuten falsch informiert worden sei.

Anders als im Fall Rossier hat das EDA für Fasel nun aber eine Lösung gefunden, mit der offenbar auch er selber leben kann. Fasel wird zum Sonderbeauftragten für Science Diplomacy – zu deutsch: Wissenschaftsdiplomatie – mit Sitz in Genf ernannt. Dieser Posten wird neu geschaffen.

Die sogenannte Wissenschafts-Diplomatie ist ein neuer Schwerpunkt in der aussenpolitischen Strategie, die Cassis verfolgt. Laut EDA werden neue Technologien auch für die Aussenpolitik immer wichtiger. Mit dem internationalen Genf verfüge die Schweiz über eine Plattform für den Dialog zwischen Wissenschaft und Diplomatie, so das EDA. Im Auftrag des Bundesrats soll Fasel nun die Rolle von Genf als Hub für die digitale Gouvernanz stärken.