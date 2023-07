Wetterereignis in der Romandie – Schwerer Sturm zieht über La Chaux-de-Fonds Am Montag ist ein heftiges Unwetter über die Westschweiz gezogen. Die Polizei spricht in La Chaux-de-Fonds von einem Tornado – Beobachter gehen von einem Downburst aus. UPDATE FOLGT

Die Gewitterzelle rollt am Montagmorgen auf La-Chaux-de-Fonds zu. Foto: Meteonews Schweiz via Twitter

Ein Tornado ist am Montagmittag über die Region von La Chaux-de-Fonds NE gezogen. Die Neuenburger Kantonspolizei bestätigte dies gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Bisher sind keine Opfer bekannt.

«Der Schaden ist beträchtlich», fügte die Polizei hinzu. Es seien zahlreiche Anrufe eingegangen. Durch die Heftigkeit der Böen wurden Bäume entwurzelt. In sozialen Netzwerken veröffentlichte Bilder zeigten, dass in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs ein Baukran umstürzte.

Laut einem auf Arcinfo ausgestrahlten Video lag viel Müll auf der Strasse. Meteoschweiz hatte im gesamten Jurabogen vor schweren Gewittern gewarnt. Die offizielle Station meldete laut Meteonews um etwa 11.30 Uhr eine Windspitze von 217 km/h.

Die Gewitterzelle zog anschliessend weiter Richtung Nord-Osten. Um 13 Uhr erreichte sie Zürich. Das Unwetter wurde begleitet von starker Blitzaktivität. MeteoSchweiz hat für mehrere Regionen die zweithöchste Gefahrenstufe ausgerufen.

Experte geht von Downburst aus

Der Wetterexperte dieser Redaktion hat das bisher vorhandene Bild- und Videomaterial studiert. Seiner Einschätzung zufolge handelte es sich beim Unwetter nicht um einen Tornado, sondern um einen Downburst. Downburst sind kalte Abwinde, die aus Gewittertürmen herausströmen. Am Boden können diese «herabstürzenden» Fallböen enorme Windgeschwindigkeiten erreichen und grosse Verwüstungen anrichten.

Dem Experten zufolge sind aber auch Tornados im Jura keine Seltenheit. Die stärksten dokumentierten Tornadoereignisse stammen aus dieser Gegend, so zum Beispiel der Tornado vom 12. Juni 1926.

«Gewitterschienen» von West nach Ost

Gewitter bilden sich in der Schweiz vor allem im Frühling und im Sommer. Dann sind ausreichend Wärme und Luftfeuchtigkeit vorhanden, damit die Luft aufsteigen kann und sich Cumulonimbi bilden können.

Auf der Alpennordseite bilden sich in den Sommermonaten über dem Jura und den Voralpen besonders oft Gewitter. Meistens verlagern sich diese Gewitter dann – wie auf Schienen – von West nach Ost. Daher ist in der Meteorologie auch von «Gewitterschienen» die Rede.

Besondere Bedeutung für die Gewittertätigkeit in der Zentral- und der Ostschweiz hat die Napfregion. Grund: Wenn bei Gewitterlagen warmfeuchte Luft über das Genferseebecken ins Mittelland transportiert wird, steht das Napfgebiet der Strömung als Hindernis im Weg. Die Luftmassen werden angehoben, es entstehen Gewitterwolken. Der Napf gilt deshalb als Gewitter-Geburtsstätte.

Gewitter sind ein fester Bestandteil des hiesigen Klimas. Dabei sind sie Fluch und Segen zugleich. Einerseits spielen sie vor allem im Sommer eine wichtige Rolle für die Wasserbilanz. Ohne Gewitter wären die Niederschlagsmengen im Sommer in der Schweiz viel geringer.

So unberechenbar Gewitter auch sind: Das Gefahrenpotenzial beim Herannahen einer Gewitterzelle lässt sich mit etwas Übung anhand bestimmter Merkmale durchaus einschätzen. «Es macht auf jeden Fall Sinn, bei einer Gewitterlage nicht nur das Wetterradar auf dem Handy, sondern auch den Himmel aufmerksam zu beobachten», sagt dazu der Zürcher Gewitter- und Unwetterforscher Christian Matthys.

Die Gefährlichkeit eines Gewitters lässt sich auch anhand des Wolkenbildes einschätzen. Grundsätzlich gilt: Wenn eine Gewitterwolke dunkel und bedrohlich wirkt, dann birgt sie auch Gefahrenpotenzial. «Eine schwarze Wand am Horizont, in der es häufig blitzt, deutet auf ein Unwetter hin», sagt Christian Matthys.



Aufpassen sollte man auch, wenn eine Gewitterwolke eine grünliche Färbung aufweist. Oft – aber nicht immer – ist das ein Anzeichen für sehr intensiven Niederschlag oder sogar Hagel.

