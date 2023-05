Pferderennen in Dielsdorf – Tortugueros Kopfnicken führt zum Erfolg Packende Finishs haben am ersten Renntag der Saison in Dielsdorf 6500 Fans begeistert. Tortuguero sorgte unter Karin Zwahlen aus Niederhasli für den knappsten Sieg. Werner Bucher

Sie behalten im wahrsten Sinne des Wortes die Nase vorne: Tortuguero mit der Niederhaslerin Karin Zwahlen im Sattel (von rechts) gewinnt den grossen Zürcher Meilenpreis am Ende hauchdünn vor Zandvoort mit Rémi Campos.

Foto: Sibylle Meier

Es dauerte einige Minuten, bis die Rennleitung den Sieger im Grossen Zürcher Meilenpreis bekannt geben konnte. Bei den einen löste das Ergebnis Freudenschreie, bei den anderen ungläubiges Kopfschütteln aus. Im Einlauf der Prüfung über 1600 Meter hatte Karin Zwahlen mit Tortuguero auf dem anspruchsvollen Geläuf unvermittelt angegriffen. Danach schien das Duo vor dem Schimmel Justin klar zu gewinnen. Doch plötzlich schrien der Speaker und die Fans auf. In der Mitte des Geläufs flog Zandvoort mit Rémi Campos im Sattel förmlich heran – und überquerte gleichzeitig mit Tortuguero die imaginäre Ziellinie. Erst die genaue Auswertung des Zielfilmes ergab, dass Tortuguero, trainiert vom Dielsdorfer Andreas Schärer, die Nase vorne behalten hatte. Besitzer Aldo Falk befand freudestrahlend: «Sein Nicken mit dem Kopf hat uns den Sieg gebracht.»

Zusammen mit seinem Mitbesitzer Marco Cattoni hatte der Furttaler im Eröffnungsrennen bereits den ersten Sieg des 5-jährigen Gosha gefeiert. Mit dem Seriensieger Whaze musste sich das Besitzerduo dagegen mit dem 4. Rang begnügen. Trainer Schärer wusste den Grund: «Er ist hier zum ersten Mal über die Distanz von 2300 Metern gelaufen, das war wohl doch etwas zu weit für ihn.»

Die Weltmeisterin reüssiert

Das Flachrennen der besten Vollblüter der Schweiz gewann unerwartet der 6-jährige Lascalo unter Jenny Langhard. Dabei hatte die Amateur-Weltmeisterin aus Oberstammheim am Samstagabend noch in Marakesch ihren Titel gefeiert, bevor sie nach kurzer Nacht in Dielsdorf wieder in den Rennsattel stieg. Favorit Whaze übernahm wie gewohnt die Spitze des Siebnerfeldes und hielt die Position bis zum Einlaufbogen. Dort rückte die Weltmeisterin auf und gewann überlegen vor dem heranfliegenden Flying Officer unter Karin Zwahlen. Mit dem Erfolg auf Power and Grace feierte Langhard, die regelmässig bei Karin Suter im Training auf der Rennbahn in Dielsdorf reitet, im dritten Rennen des Tages einen weiteren Sieg.

Hier befindet sich Moly Power (Zweiter von rechts) noch in Lauerstellung – am Ende zieht der Wallach aus Tschechien am auch hier im Bild führenden Baraclaas vorbei und gewinnt das 108. Jagdrennen um den Grossen Preis der Stadt Zürich.

Foto: Sibylle Meier

Das Jagdrennen um den 108. GP der Stadt Zürich endete überraschenderweise mit dem Sieg des tschechischen Gasts Moly Power. Der 6-jährige Wallach war nach einer achtstündigen Fahrt erst am Samstag in Dielsdorf eingetroffen – und zeigte keinen Hauch von Müdigkeit. Er übersprang die 15 Hindernisse mit Leichtigkeit und löste nach dem letzten Sprung den lange führenden Baraclaas ab.

Dem Lehrling gelingt die Talentprobe

Im Fokus des Renntages stand natürlich auch der derzeit einzige Schweizer Rennreiter-Lehrling: Pablo Werder aus Dielsdorf. Bei all seinen drei Starts landete er mit seinen vierbeinigen Sportpartnern in den fünf ersten Geldrängen. Mit Salt Lake belegte der 18-Jährige den 4. Rang und hielt fest: «Er ist zum ersten Mal in der Schweiz gelaufen und wäre sicher auf einer längeren Distanz, als wie hier über 2000 Meter, besser platziert.»

Pepi Stadelmann lanciert sein Jubiläumsjahr mit einem Sieg Infos einblenden Seit den ersten Zürcher Pferderennen Mitte Mai 1973 in Dielsdorf ist Pepi Stadelmann als Aktiver mit von der Partie. Der ehemalige Amateur-Rennreiter aus Niederglatt erinnert sich genau daran, wie er vor 50 Jahren mit grosser Spannung auf seiner Heimbahn zu seinem ersten Rennen in den Sattel stieg und sich hinter absoluten Spitzenreitern, wie etwa Dölf Renk und Kurt Schafflützel, auf den Ehrenplätzen klassierte. «Der Sieg mit Great Tey im Gold Cup war für mich in Dielsdorf einer der grössten Erfolge», sagt Stadelmann im Rückblick auf vergangene Zeiten mit nicht weniger als 243 Siegen als Reiter. Noch heute ist der 67-Jährige mit seiner Partnerin Rita Seeholzer im Geschehen involviert: Mit Top Cat, den Sally Langhard pilotierte, feierte er am ersten Dielsdofer Renntag der Saison seinen 309. Erfolg als Trainer. Vor 20 Jahren hat er das Metier gewechselt. «Rennen vor der Stalltüre sind etwas Besonderes», kommentierte der Trainer nach dem Heimsieg. «Einerseits fällt die Transport-Nervosität weg, andererseits muss man die Pferde so vorbereiten, dass sie spüren, dass es kein Training ist, sondern ein Wettkampf. Fest in seinem Programm stehen auch die nächsten Dielsdorfer Renntage. Am Sonntag, 11. Juni steht der Kid’s Day auf dem Programm, bevor es am 24. September mit dem GP Jockey Club als Höhepunkt weitergeht und zum Saisonschluss im Jubiläumsjahr am 22. Oktober das Oktoberfest auf die Rennbahn lockt. (wbr)

Als Favorit mit Patrick’s Night gestartet, belegte Werder den 2. Platz hinter Power and

Grace und gab zu, dass er sich im Flachrennen über 2300 Meter eigentlich den Sieg erhofft gehabt habe. Selbstkritisch kommentierte er auch Rang 4 im Rennen mit Notte a Roma: «Ich hätte ihn etwas besser reiten sollen.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.