Aufgefallen bei FCZ – Luzern – Tosin meldet sich zurück – und die Südkurve ist mal kurz weg Warum der FC Zürich kein Zufallsleader ist. Wie Videos Tore bringen. Und warum wir einen völlig unauffälligen Spieler besingen. Florian Raz

Aiyegun Tosin – Ballmagnet und Luzerner Untergang

Netter Abend: Aiyegun Tosin geniesst den Applaus der FCZ-Anhänger. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

16 Ligaspiele verpasst er wegen einer Fussverletzung. Während Aiyegun Tosin an seiner Genesung arbeitet, verwandelt sich der FC Zürich so sehr vom Zauder- zum Zauberteam, dass der Nigerianer fast ein wenig vergessen geht. Jetzt ist er früher als erwartet zurück. Und plötzlich erinnert man sich wieder, warum der Offensivmann in Zürich mal die ganz grossen Fantasien angeregt hat: Er ist explosiv, er sucht die Tiefe und den schnellen Abschluss.

Und er ist bei seinem ersten Einsatz als Startspieler seit seiner Verletzung im Mai vor allem immer zur Stelle, wenn sich der FC Luzern mal wieder selbst bestraft. Kaum ist das Spiel angepfiffen, da erläuft er sich einen miserablen Querpass des Luzerners David Domgjoni und trifft nach 87 Sekunden zur Zürcher Führung. Es ist ein Schuss, den FCL-Goalie Marius Müller in bessern Tagen auch mal hält. Aber nicht an diesem Abend, an dem die Zentralschweizer auftreten wie ein Absteiger.